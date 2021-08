FOTO HISTÓRICA: el último soldado estadounidense que salió de Afganistán

Después de 20 años de misión militar, Estados Unidos concluyó este lunes, 30 de agosto, la presencia de sus tropas en Afganistán. El Pentágono confirmó que salieron los últimos aviones con sus soldados y dio por terminada sus operaciones en el país asiático.

El Comando Central de Estados Unidos publicó la noche de este lunes la fotografía del mayor general Chris Donahue, el último militar estadounidense en ese país. El soldado estaba abordando una aeronave desde el aeropuerto de Kabul.

“El último soldado estadounidense abandona Afganistán, el Mayor General Chris Donahue, comandante de la 82 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unios, aborda un avión de carga C-17 en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán”, expuso.

Apenas semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán para desmantelar Al Qaeda. Desde entonces, mantuvieron su presencia, en medio de una guerra civil entre el gobierno y los extremistas islámicos.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021