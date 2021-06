Frustrado intento de derribar avión en USA (+Video)

El vuelo lleno de Delta Airlines estaba a dos horas de su destino el viernes cuando un anuncio por intercomunicador les dijo a los que estaban a bordo que regresaran a sus asientos y se prepararan para ponerse las máscaras.

Un avión se vio obligado a aterrizar temprano después de que un asistente de vuelo fuera de servicio supuestamente agarró el intercomunicador y dijo que quería derribar el avión, dicen los informes.

Los miembros de la tripulación y los pasajeros se reunieron para derribar al hombre y sujetarlo al suelo en el vuelo de Delta Airlines a Atlanta.

El vuelo lleno estaba a dos horas de su destino el viernes cuando un anuncio por intercomunicador les dijo a los que estaban a bordo que regresaran a sus asientos y se prepararan para ponerse las máscaras, dijo a CNN el pasajero Benjamin Curlee.

Esto causó revuelo entre los que estaban a bordo, quienes creen que esto podría significar que el avión se estaba cayendo.

De hecho, no se dirigía a la tierra, pero su intercomunicador había sido agarrado por un hombre con casco y coderas, dijo el portavoz de Delta, Eric Zeugschmidt.

