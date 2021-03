Fueron a vacunarla contra COVID-19 y descubren que llevaba 12 años muerta

El portal Debate reseña que en Aberden, Escocia, una mujer estaba citada en una clínica cercana a su domicilio particular para que le fuera administrada la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, al no acudir, el personal de salud decidió trasladarse a su casa encontrándose con los restos de la mujer que, según los estudios forenses, llevaba más de una década muerta. No obstante, eso no es lo más escalofriante del suceso.

Christina Malley, mujer que para esta fecha estaría sobre los 80 años, había muerto hace aproximadamente 12 años y, al parecer nadie se había percatado de ello, no fue sino hasta que personal sanitario decidió ir hasta su morada para inmunizarla contra el SARS-CoV-2 que el mundo entero pudo descubrir que había perecido ya hace bastantes años. Al descubrir el cuerpo de la anciana, dieron aviso a la policía.

Probablemente uno de los hechos del caso que más causa asombro y, hasta cierto punto, sospechas, es que al arribar al domicilio, el esposo de Malley les había comunicado al personal de salud que su esposa se había ido de viaje.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo por el cual los enfermeros entraron a la casa, pero lo que sí ha quedado consignado en medios locales y en algunos internacionales es el hallazgo del que fueron parte. Estaba claro que no esperaban encontrar restos del cuerpo de la mujer. Seguramente, creció más su asombro al enterarse que el cadáver tenía más de 10 años.

En la actualidad la investigación sobre la muerte de Christina Malley se encuentra en curso. Los médicos forenses tendrán la tarea de determinar con exactitud la causa de la muerte, así como cuándo sucedió esta. En este sentido, han adelantando que el fallecimiento se pudo suscitar hace al rededor de 12 años.

Fuente: DEBATE