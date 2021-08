Fujimori reconoció a Castillo un mes después y está dispuesta a reunirse

La excandidata presidencial Keiko Fujimori reconoció este lunes a Pedro Castillo como presidente del Perú.

Sus palabras vienen luego de considerar "ilegítima" la proclamación del mandatario y retrasar su nombramiento.

La realizó con más de un millar de impugnaciones en las que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto "fraude".

"Reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años", declaró Fujimori a una emisora local.

Además aseguró, que en su condición de lideresa de Fuerza Popular, está dispuesta a reunirse con Castillo.

Hay que destacar que el mismo asumió la Presidencia peruana el pasado 28 de julio.

"Yo no me niego a esta posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido", aseveró.

FUJIMORI UN MES TARDE

El reconocimiento por parte de la excandidata llegan más de un mes después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara al profesor izquierdista presidente electo de Perú al refrendar los resultados de la votación del pasado 6 de junio.

Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre Fujimori.

A pesar de que la legitimidad de las elecciones peruanas ha sido reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), la narrativa del supuesto "fraude" sigue vigente entre los círculos opositores.