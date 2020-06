El Gobierno de Pedro Sánchez fichó un equipo de élite con la misión compleja de imaginar la España de la era poscovid y elaborar un documento en tres meses.

Así lo revela en El País, que afirma que llevan más de un mes reuniéndose de forma muy discreta. Son un centenar de expertos de élite, sobre todo economistas, aunque también hay sociólogos o científicos.

"El grupo, una suerte de think tank como los que han creado la Francia de Macron y la Italia de Conte, es plural y no obedece a la línea ideológica de la coalición. Hay gente cercana a Podemos pero también está Toni Roldán, exdirigente de Cs. Ya ha tenido los primeros roces en asuntos delicados como el mercado laboral", advierte la publicación.

Sin embargo, aceptan el sacrificio, previendo la economía después del shock del coronavirus, y las heridas de una gran recesión.

Con la crisis, el grupo de expertos y el documento que preparan cobra incluso sentido, aunque no está pensado para resolver lo inmediato. Se plantea para diseñar la economía y la sociedad del futuro, tanto que se define como “España 2050”.

Choque de ideologías

Entre el centenar de economistas y expertos que están perfilando cómo será la era poscovid los hay de muy diferentes ideologías y especialidades. Y eso no es casual. La Moncloa se ha alejado voluntariamente del espectro ideológico de la coalición Psoe-Unidas Podemos y ha formado un grupo más transversal, algo que está generando algunos roces en asuntos especialmente delicados como el del mercado laboral.

Los 100 expertos —que no cobran por ese trabajo— están divididos en 10 grupos. El laboral está siendo uno de los más polémicos, con una mayoría favorable a la reforma laboral del PP frente a los economistas más cercanos a la izquierda y partidarios de derogar esa normativa.

Ese reparto de mayorías inquieta en algunos sectores del Psoe y de Unidas Podemos, al tratarse de un ejercicio impulsado por el Gobierno pero que no sigue su línea ideológica ni el acuerdo que ambos firmaron.

El documento buscará el máximo consenso posible, y cuando los expertos se topen con asuntos que impliquen un gran choque ideológico, los aparcarán. Algunos de ellos llevan más de un mes reuniéndose de forma semanal, por videoconferencia, y están empezando a elaborar borradores con el diagnóstico de la situación después de intensas discusiones, adelantó el medio español.

La idea no es un documento que sea un programa de Gobierno de la coalición, sobre todo porque los expertos no obedecen a esta línea. Sería un texto de reflexión sobre los grandes retos del país y las posibles soluciones.