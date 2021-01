Gregory Meeks: el hombre clave en caso de que Biden decida negociar con Maduro

El demócrata de Nueva York Gregory Meeks podría ser un hombre clave para la administración del presidente electo, Joe Biden, en busca de una negociación con Nicolás Maduro.

Meeks surge como una figura importante, luego de tener vínculos con Maduro, presidente del gobierno de la revolución chavista; los cuales datan desde el 2002, año del golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez. Reseña AP.

En aquel encuentro hablaron sobre su amor compartido por el béisbol, y las historias de sus respectivas crianzas desafiantes; aquella conversación sería solo una anécdota, pero cobra relevancia tras la llegada al poder de Maduro en 2013.

Entretanto, Meeks ser convirtió este mes en el primer presidente negro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Ahora, dos décadas después, el demócrata de Nueva York dice que está listo, si se le pide, para enfrentar a Maduro; a quien recuerda de esa época como un buen oyente y comprometido con la justicia social.

"No habrá softball ni recuerdos de los buenos tiempos", dijo Meeks en una entrevista con AP. "Tendríamos algunas conversaciones realmente duras sobre lo que ha sucedido y lo que debe suceder para deshacer algunas de las cosas autoritarias que han sucedido desde que se convirtió en presidente".

Biden tomará posesión el próximo 20 de enero, con opciones limitadas para presionar a Maduro; y que no hay planes para levantar las sanciones petroleras paralizantes o una acusación contra Maduro por tráfico de drogas. Según sus asesores.

“Maduro no confía en su propia sombra. Pero podría confiar en Gregory Meeks ”, dijo el ex representante Bill Delahunt, quien viajó con Meeks al funeral de Chávez y luego dos veces más a Caracas en una misión no reportada anteriormente para mejorar las relaciones bilaterales. “Si alguien puede hacer avanzar las cosas, será Meeks. No tengo ninguna duda de que será un activo invaluable para la administración de Biden ".

Meeks dijo que no se está presentando como un pacificador. Pero dijo que está dispuesto a hablar con el gobierno de Maduro si los aliados en América Latina, la Unión Europea y la administración Biden ven valor en tal enfoque.