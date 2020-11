Greta Thunberg responde a Trump y le dice que trabaje “su problema de ira”

La activista Greta Thunberg se pronunció este jueves al, y sus denuncias de fraude electoral. En tal sentido, ante las acusaciones del mandatario, la joven sueca le recomendó trabajar su problema sobre la ira, burlándose sobre sus llamados a detener el conteo de votos.

Thunberg señaló en su Twitter (@GretaThunberg) que Trump debería “relajarse”, después que el mandatario dijera “detengan el conteo”. La joven de 17 años le recomendó ir a ver una película con un amigo.

Esta publicación de Thunberg fue una respuesta a un tweet de Trump en el año 2019, cuando la joven saltó a la fama mundial por su activismo por el medio ambiente. En aquella ocasión, después que la joven hiciera duras declaraciones en la Organización de Naciones Unidas (ONU), rechazó su "ira".

Thunberg se ha burlado de Trump en varias ocasiones, producto de sus inclinaciones conservadores. En tal sentido, el presidente ha sido sumamente crítico con la joven, como cuando la revista Time la nombró “Persona del año”.

Las burlas de Thunberg provienen de las denuncias de Trump de un supuesto fraude electoral en su contra, mientras que el candidato Joe Biden se encuentra a un paso de la Casa Blanca. En tal sentido, afirmó que “ganó muy fácilmente”, pero los demócratas “están tratando de robarse las elecciones”.

En consecuencia, Trump aseguró que su equipo de campaña abriría varios litigios y estaba dispuesto a llevar las elecciones hasta la Corte Suprema. Asimismo, afirmó que contaba con pruebas para todas las afirmaciones que hacía y que las presentarían ante la justicia.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020