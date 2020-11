Hallan 164 perros en condiciones deplorables dentro una casa de 30 metros cuadrados (Video)

En la ciudad japonesa de Izumo han encontrado 164 perros en pésimas condiciones en una pequeña casa, después de que los vecinos se quejaran de los ruidos y el mal olor. Según un activista defensor de los derechos de los animales, fue uno de los peores casos de acumulación de los perros en el país nipón.

Los canes, muy delgados y casi todos infectados con parásitos, vivían en unos 30 metros cuadrados y ocupaban casi todos los rincones del hogar.

"Todo el piso estaba lleno de perros y todo el espacio que podíamos ver estaba cubierto de heces", contó Kunihisa Sagami, jefe de una organización benéfica de protección animal.

Los dueños de la casa dijeron que no podían permitirse la esterilización de los perros, por lo que la cantidad de animales aumentaba cada vez más.

Ahora todos los perros recibirán asistencia veterinaria y luego serán enviados a un centro de acogida de animales, desde donde les buscarán nuevos hogares.

In one of Japan's worst cases of animal hoarding, health officials found 164 emaciated dogs crammed into a tiny house https://t.co/cZnKquXFLD pic.twitter.com/zOAieMEG7j

— Reuters (@Reuters) November 4, 2020