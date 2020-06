Historia de Alex Saab: cómo un vendedor de llaveros a llegó a ser testaferro de Maduro

Aunque pueda parecer insólito, es cierto. En Venezuela, territorio de todo lo posible, se hizo realidad que Alex Saab llegase a convertirse en el poderoso magnate que guarda los más oscuros secretos del chavismo.

Natural de Barranquilla, Saab, de vendedor de llaveros y uniformes de trabajo pasó a ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro más buscados en el mundo, según el portal Infobae.

Pasó de ser el hombre que le permitió a Maduro y al régimen venezolano amasar fortunas en corrupción, a ser la persona capaz de poner contra las cuerdas al mandatario chavista y a su círculo más íntimo.

Según el medio argentino, la preocupación en Miraflores es extrema desde la detención del empresario colombiano el pasado viernes 12 de junio en Cabo Verde. La posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos desvela a más de uno en Caracas.

Tanto que, a pocas horas de la detención, el régimen emitió un comunicado en el que se refería a Saab como un “agente” del Gobierno. Función que le otorga, según el razonamiento chavista, la “inmunidad diplomática”. El empresario colombiano -de origen libanés- también actuó con rapidez para evitar terminar ante la justicia norteamericana. Contrató a José Manuel Pinto Monteiro, un poderoso abogado reconocido por llevar casos de narcos y lavadores de dinero.

Captura u solicitud de extradición

El lunes pasado circularon las primeras imágenes del testaferro de Maduro detenido en la isla africana. El martes, lo trasladaron desde la Isla de Sal a la cárcel central de Ribeirinha en São Vicente. Una prisión para narcotraficantes y que tienen antecedentes de fugas.

Con solicitud de captura internacional en Interpol, acusado de lavado de dinero y corrupción en un tribunal de Estados Unidos, Saab fue detenido luego de que el avión privado en el que viajaba pidiera autorización para aterrizar en Sal con el objetivo de repostar combustible. Cabo Verde era simplemente una parada técnica de un vuelo que lo trasladaba de Caracas a Teherán, capital de Irán. Hoy, el mayor temor del empresario es que ese haya sido su penúltimo viaje antes de terminar en suelo norteamericano.

Este sábado Estados Unidos fue enfático: hará “todo lo que tenga que hacer” para lograr la extradición de Saab. “El Departamento de Justicia va a pedir la extradición de ese señor a Estados Unidos, donde hay una demanda en su contra”, afirmó James Story, encargado de negocios de la Oficina Exterior de EEUU para Venezuela.

El domingo pasado, dos días después de la detención de Saab, el fiscal general de Cabo Verde, José Landim, confirmó que hay un proceso de extradición abierto. Detalló que el país que solicitó su detención tiene 18 días para formalizar dicha solicitud. Aunque se puede extender hasta 40 días.

Si bien el país africano no tiene un acuerdo de extradición con Washington, aclaró: “Cabo Verde es miembro de las Naciones Unidas, como la mayoría de los países del mundo, y como tal, es parte de las convenciones de la ONU sobre diversos delitos. Me refiero al crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico”. En ese sentido, el hecho de que haya sido recluido en una prisión de narcos no es algo menor, sino una señal.

Orígenes

El empresario colombiano conoció en su Barranquilla natal a Álvaro Pulido. Un contratista del régimen venezolano que también es buscado por la justicia norteamericana. El verdadero nombre es este último es Germán Rubio. Identificación que dejó de utilizar por problemas judiciales y usó el de una persona fallecida en Miami en 2005.

En 2000 Pulido fue relacionado a un caso de narcotráfico en Colombia. De acuerdo a la revista Semana, eso le abrió, hasta hoy, la puerta de millonarias contrataciones en Venezuela.

Saab y Pulido comenzaron a exportar a Venezuela utilizando el polémico sistema preferencial de cambio Cadivi. En 2011, Saab participó en un acuerdo alcanzado entre los por entonces presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. En el acto donde se rubricaron las firmas, también estuvo Maduro, por ese entonces vicepresidente de Chávez.

El convenio era para la construcción de viviendas prefabricadas. A la prensa le llamó la atención que la compañía de Saab (Fondo Global Construcción) no tuviera experiencia en construcción, y había sido constituida apenas días antes del acuerdo. “Aquel día, en una Caracas que todavía nadaba en la bonanza petrolera, ese personaje consiguió de golpe entre 500 y 600 millones de dólares”, indica Semana.

Allí, convenientemente, comenzaron los negocios con el régimen, que lo llevaron a ser una de los empresarios más poderosos vinculados al chavismo, Tanto que se convirtió en la llave fundamental de los populares Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y conseguir la nacionalidad venezolana.

