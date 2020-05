La Nasa y SpaceX realizaron este sábado 30 de mayo del 2020, el histórico lanzamiento de Crew Dragon, su primer vuelo espacial tripulado hacia la Estación Espacial Internacional (SSI, por sus siglas en inglés), pese a la incertidumbre sobre las condiciones climáticas.

La cuenta regresiva se realizó desde Florida. El cohete, que debe llevar a dos astronautas de la Nasa, tiene una misión crucial: el primer vuelo espacial tripulado que sale de Estados Unidos en nueve años y el primero confiado a una empresa privada.

Luego del despliegue fallido el pasado miércoles por condiciones climáticas amenazantes, se tenía mucha incertidumbre con el lanzamiento aplazado para este sábado.

Elon Musk, dueño de SpaceX, es también propietario de Paypal, Netflix, Tesla Motors, entre otras pequeñas empresas.



¿Por qué es importante el lanzamiento de SpaceX?

Estados Unidos tiene 9 años que no lanza sus propios astronautas al espacio desde que el Programa del Transbordador Espacial terminó en 2011. Desde entonces, los especialistas de la Nasa han tenido que viajar a Rusia y entrenar en la nave espacial Soyuz del país; lo que ha costado hasta US$ 86 millones cada asiento.

Por lo tanto, algo también histórico, la Nasa le pidió al sector privado desarrollar una nave espacial capaz de transportar con seguridad a los astronautas hacia y desde la S.S.I.

La idea era que las empresas comerciales podrían reducir los costos e impulsar la innovación, y la Nasa tendría más tiempo y recursos para concentrarse en explorar más profundamente el sistema solar.

La Nasa otorgó dos contratos en 2014 según CNN; el primero para Boeing por US$ 4.200 millones, para construir su vehículo Starliner; y el segundo para SpaceX de US$ 2.600 millones, que planeaba crear una versión digna de la nave espacial Crew Dragon.

Boeing recientemente sufrió un revés significativo cuando una cápsula Starliner no funcionó correctamente durante un vuelo de prueba clave. No obstante, si SpaceX puede llevar a cabo esta misión, será una gran victoria para la Nasa, que ya no tendrá que pedirle transporte a Rusia.