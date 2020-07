El corresponsal de ABC en Cuba, José Enrique Rodríguez, fue detenido el pasado 28 de junio en unas extrañas circunstancias.

Solamente se sabía que estaba cubriendo las manifestaciones en La Habana, donde los ciudadanos condenaban la muerte de Hansel Hernández. Sin embargo, sus familiares no sabían las causas de su detención y había varias versiones alrededor del suceso.

Este domingo, Rodríguez publicó una crónica donde explicó las circunstancias de su arresto. El periodista precisó que la Policía Nacional realizó un violento despliegue en contra de los manifestantes, que repudiaba el acto con gritos y lanzamiento de piedras.

“Apenas minuto y medio después de comenzar a filmar con mi teléfono móvil la brutal golpiza contra uno de los jóvenes, uno de los agentes me requirió que le entregara el celular, a lo cual me negué en tanto me asiste el derecho legal de filmar, y que otra parte, los dispositivos móviles no constituyen un elemento de identidad que pueda ser requisado o comisado si no existe delito mediante”, explicó Rodríguez.