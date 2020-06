Una serie de imágenes satelitales evidenciaron la destrucción del territorio de la comunidad Yanomami en Brasil, como consecuencia de la minería ilegal.

El responsable de publicar las imágenes en Twitter fue Survival International, un movimiento global defensor de los derechos de los pueblos indígenas. La organización calificó como “impactantes” las fotografías que muestran como un área selvática pasó a ser un gran terreno destruido por las prácticas ilegales.

Las fotos satelitales revelan una destrucción impactante en SOLO UNO de los cientos de sitios ilegales de minería de oro que ahora asolan el territorio yanomami.

En este contexto, Survival International inició una campaña, junto a la tribu Yanomami, para expulsar a los 20 mil mineros ilegales de oro que está en sus tierras. Una investigación reveló que los habitantes de estas comunidades están expuesto al coronavirus, que ya ha causado tres fallecimientos y decenas de infectados.

#ForaGarimpoForaCovid, para salvar a los Yanomami

Las organizaciones brasileñas e internacional de derechos humanos iniciaron una campaña que espera reunir cien mil firmas para entregar a las autoridades del país. La iniciativa llamada #ForaGarimpoForaCovid busca la expulsión de los mineros, para frenar la propagación de la pandemia en el norte de Brasil.

El país sudamericano es el segundo con más casos de coronavirus, con 694 mil infectados en todo el territorio, 355 mil de ellos activos. Por su parte, 302 mil personas se han recuperado de la enfermedad y 36 mil sucumbieron, según Worldmeters.

Según reseñó Infobae, en la región Yanomami, de aproximadamente 96 mil km2, viven 27 mil miembros de esta tribu. Puntualizó que ya fueron afectados en los años 80 por las enfermedades que llevaron colonos establecidos en la región y las buscan evitar que se repita la misma tragedia.

"Necesitamos urgentemente evitar que más enfermedades se propaguen entre nosotros. Los mineros entran y salen de nuestras tierras en busca de oro, sin control", dice el documento en línea.

Survival International aseveró que las tribus no contactadas corren un “riesgo particular de ser aniquiladas por enfermedades a las que no tienen inmunidad”. El líder Yanomami Davi Kopenawa alertó recientemente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que podrían ser exterminados si no se protege al territorio.