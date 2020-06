¡IMPERDIBLE! El rescate de suizo secuestrado por las Farc (Video)

Daniel Max Guggenheim, ciudadano suizo, y José Iván Albuquerque, un brasileño, fueron rescatados este jueves, tras tres meses secuestrados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Una aplicación de búsqueda los llevó hasta una zona montañosa y se detuvieron para preguntar por el camino. En ese momento un contingente de guerrilleros los interceptó, los secuestró y los hizo pasar por “tres meses de terror”.

Así Guggenheim narró su terrible experiencia y precisó que estuvieron en 11 casas distintas en su periodo de cautividad. “Un horror, mucho miedo”, manifestó, mientras agradecía a Dios por salvaros y manifestaba su alegría.

"Me ha dado pesadillas, se me fue todo el apetito pero hemos sobrevivido. Por un mes y medio no pudimos hablar con la familia, fue duro. Un millón de gracias a Colombia, amo el país y a pesar de todo no tengo nada contra él", agregó.