El embajador de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, James Story, reiteró el interés que tiene la Casa Blanca en la extradición del empresario colombiano Alex Saab.

“Es interesante que el señor Jorge Arreaza comenzara a tuitear de forma desesperada” al respecto, dijo Story a La Gran Aldea.

-Se filtró un extracto del libro “La habitación donde ocurrió”, que publicará en los próximos días John Bolton, el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, y dice lo siguiente: “Trump me insistió en una fuerza militar para Maduro”. Quisiera un comentario sobre esa petición que hizo Trump y por qué Bolton la habría frenado.

-Hay que preguntarle al embajador Bolton y a la Casa Blanca. Nosotros hemos sido muy firmes en el apoyo de un proceso político y democrático para Venezuela. Mientras nosotros lanzamos un marco para una transición democrática, el 31 de marzo, el TSJ (el bufete de abogados de Maduro) ha ido socavando y desmantelado las instituciones en el país. Han desmantelado el CNE que tiene 3 de los rectores sancionados, han tomado posesión de los partidos políticos, mientras nosotros apoyamos un proceso político y al presidente Juan Guaidó en la Asamblea Nacional en sus labores.

-Esta semana también se produjo la detención de Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro de Maduro. ¿Teme Estados Unidos no poder lograr la extradición de este hombre por los intereses que se están moviendo ahora? El mismo canciller Arreaza ha pedido la liberación de Saab.

-Vamos a pedir la extradición de Saab, quien es reconocido por robar dinero a través del programa de alimentación CLAP y fue sancionado. Es interesante que el señor Jorge Arreaza comenzara a tuitear de forma desesperada. Pero, más allá de eso, no voy a entrar en especulaciones. Solo indicar que el Departamento de Justicia va a pedir la extradición de ese señor a Estados Unidos, donde hay una demanda en su contra.

-¿Qué tan importante es para Maduro la figura de Alex Saab?

-Por lo que está tuiteando Arreaza parece un hombre muy importante. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para buscar su extradición. Mientras estamos haciendo esas labores, quiero regresar al tema del que el régimen no quiere hablar: El marco para la transición democrática. Lo que queremos nosotros apoyar es un proceso transparente de los venezolanos para seguir adelante y buscar una salida política y pacífica a los problemas que existen en Venezuela. El país jamás puede salir de los problemas económicos, políticos y de la crisis humanitaria con un grupo que no tiene los intereses de los venezolanos como su norte. Lanzamos el marco para comenzar conversaciones. Queríamos apoyar un proceso para hablar de un CNE equilibrado como una parte de las cosas que se necesitan para las elecciones, pero la dictadura ha tomado la decisión de cubanizar o tratar de cubanizar el país. Ni los venezolanos, ni la comunidad internacional lo van a aceptar.

-¿Ha habido contactos de chavistas luego de la presentación de ese marco para la transición?, ¿qué se puede revelar?

-No puedo revelarlo, porque este régimen inventa cosas para meter a la gente en la cárcel y torturar como con Roberto Marrero, Fernando Albán, Juan Requesens, el capitán Rafael Acosta Arévalo y los seis directivos de Citgo. No debería revelar quiénes están hablando con nosotros, pero sí hay personas hablando con nosotros, porque saben que una salida digna, pacífica y política puede ayudar a Venezuela. Los Estados Unidos, la comunidad internacional, el presidente interino Guaidó y la Asamblea Nacional tienen como norte al pueblo de Venezuela. Así no es como actúa la dictadura.

-El secretario de Estado, Mike Pompeo publicó un comunicado en el que ofrece 10 millones de dólares por información de terroristas de las FARC que estarían en comunicación con Nicolás Maduro, ¿qué tipo de apoyo les da Maduro a estos miembros de las FARC?

-Durante décadas, desde el gobierno de Hugo Chávez, se abrieron espacios en Venezuela para las FARC y el ELN. Yo fui jefe antinarcóticos en Colombia y sé muy bien que hay grupos involucrados en la exportación de drogas desde Venezuela hasta América Central y los Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir trabajando para hacer justicia. En las próximas semanas tendré conversaciones más específicas con el Comando Sur para hablar, específicamente, de la lucha antinarcóticos. La dictadura de Maduro ha abierto espacio dentro de Venezuela para apoyar a grupos narcoterroristas y es algo que me da mucha pena, porque el pueblo de Venezuela merece más.

-¿Podría adelantar parte de los resultados de esa operación naval del Comando Sur, en el Caribe?

-Estamos hablando de cientos de millones de dólares bloqueados producto de la droga. Hay dos aviones que salieron del Zulia encontrados en Guatemala. Un barco que salió de Panamá, pasó por Venezuela y luego fue incautado frente a Portugal, con apoyo de los españoles. Hay cosas de las que vamos a hablar en algunas semanas. Seguimos en la lucha, porque la droga socava instituciones. Son cientos de millones de dólares que hacen parte de los recursos de un grupo de personas que está desmantelando, destruyendo y aniquilando la democracia venezolana. Para apoyar a los venezolanos vamos a acabar con el flagelo de la droga, resaltó La Gran Aldea.