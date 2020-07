El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantuvo una llamada con la canciller española, Arancha González Laya, sobre la crisis de Venezuela.

Cabe destacar que Estados Unidos y España han condenado en repetidas ocasiones las arremetidas del régimen de Nicolás Maduro contra la democracia. Asimismo, ambos respaldan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y piden una solución democrática de la situación.

La situación venezolana ha estado en el foco, tanto en suelo norteamericano, como en el europeo. Aunque los diplomáticos no precisaron sobre el desarrollo del dialogo sobre el país sudamericano, Pompeo afirmó que buscan promover la democracia en el mundo.

Asimismo, discutieron sobre el desarrollo de la pandemia de coronavirus, que ya cuenta con 13,4 millones de casos y 580 mil fallecidos. La recuperación económica, paralizada mundialmente por el virus, y el aumento de la movilidad internacional fueron unos de los tópicos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ratificó la operación antidrogas que emprendieron para cortar las vías de financiación del régimen. Igualmente, cabe destacar que Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Tareck El Aissami cuentan con millonarias recompensas por su captura, por supuesto vínculos con el tráfico de narcótico.

Además, Mark Esper, secretario de Defensa de Estado, afirmó que Estados Unidos y los venezolanos se ven afectados por el Palacio de Miraflores. La razón sería la presunta red de narcotráfico radicada en Venezuela y liderada por el régimen.

Por su parte, Arancha González Laya advirtió que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre deberán dar garantías democráticas y “ser limpias”. Asimismo, la Unión Europea condenó las acciones del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puesto que sobaban la maltrecha democracia venezolana.

Always a pleasure to speak with Spain’s Foreign Minister @AranchaGlezLaya. We are making progress on critical issues and working together to advance democratic values around the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 14, 2020