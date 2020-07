El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que la presión internacional sobre Maduro debe continuar hasta que el pueblo de Venezuela pueda reclamar por su democracia.

Pompeo aseguró que, pese a que Estados Unidos está apoyando a restaurar la democracia en Venezuela, será el mismo pueblo quien lo haga. De igual manera, señaló que Donald Trump, mandatario estadounidense, seguirá buscando las formas para lograr la salida de Maduro.

En un video compartido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Pompeo resaltó que la Organización de las Naciones Unidas ha encontrado más pruebas sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen.

.@SecPompeo: International pressure on Maduro must continue until the Venezuelan people can reclaim their democracy. pic.twitter.com/urDMKyoYkE

— Department of State (@StateDept) July 19, 2020