Otro percance en las cortes realizadas en la plataforma Zoom se hace viral en Estados Unidos, luego de que un médico cirujano estuviese operando a un paciente mientras asistía virtualmente a su juicio.

El doctor Scott Green, vestido con su bata estaba dentro de un quirófano cuando le respondió al juez Gary Link que tenía «otro cirujano aquí mismo que está haciendo la cirugía conmigo», reseñó la BBC.

Sin embargo, al comisionado no le pareció correcto, motivo por el cual pospuso para otro momento el procedimiento judicial.

En ese sentido, la Junta Médica del Estado de California estudiará el incidente y enfatizó que se espera que los galenos sigan en el futuro «el estándar de atención al tratar a sus pacientes».

Antes de que que se llevara a cabo el juicio, un secretario de la corte le preguntó al Dr. Green: «¿Hola, Sr. Green? Hola. ¿Está disponible para el juicio? Parece que está en una sala de operaciones». A lo que el médico dijo que «lo estoy, señor. Sí, estoy en un quirófano en este momento. Sí, estoy disponible para el juicio. Adelante».

El miembro del tribunal de Estados Unidos le dijo al doctor Scott Green que el juicio se estaba transmitiendo en vivo para el público, mientras un oficial arqueaba las cejas ante lo que veía y oía del letrado.

Cuando el juez se unió a la sala de Zoom Court observó al acusado dentro del quirófano y diji:

«Así que, a menos que me equivoque, veo a un acusado que está en medio de un quirófano que parece estar activamente involucrado en brindar servicios a un paciente. ¿Verde? ¿O debería decir Dr. Green?»

Al confirmar las sospechas del juez, este continuó con el procedimiento médico en compañía de su colega.

«No me siento cómodo por el bienestar de un paciente si usted está en el proceso de operación que yo haría». sometido a juicio, a pesar de que el oficial está aquí hoy «.

El juicio contra el doctor Scott Green se pospuso para otra ocasión en la que este no estuviera involucrado en atender a un paciente o dentro de un quirófano.

De hecho, no es el único video viral que se difunde en Zoom Court, durante un juicio. Días atrás un abogado no pudo quitar un filtro de gato que había puesto su hijo al usar su computadora.

