Indonesia detuvo dos buques, uno de ellos iraní, por trasvase ilegal de supuesto petróleo venezolano

El Diario Versión Final reseñó que la Guardia Costera de Indonesia detuvo o «aseguró» a dos buques mientras realizaban un trasvase no autorizado de petróleo barco a barco con sus Sistemas Automáticos de Identificación (AIS, por sus siglas en inglés) apagados. Uno de los tanqueros es el VLCC «Horse», de propiedad iraní, que había suministrado 2 millones de barriles de gas condensado a Pdvsa, por lo que se presume que el crudo involucrado en la operación es de origen venezolano.

El gas condensado es un producto básico para la producción de gasolina y gasoil.

En la cuenta de Twitter de la empresa especializada en seguimiento del tráfico marino de hidrocarburos TankerTrackers no se dan más detalles sobre la operación, mientras que en la cuenta de Instagram de la Guardia Costera de Indonesia no se especifica el origen del crudo trasvasado.

No obstante, las autoridades de Indonesia señalan que el otro buque involucrado en el trasvase ilegal es MT Frea de bandera panameña. Tampoco se especifica la cantidad de barriles de petróleo que se traspasaron barco a barco sin sistemas de identificación activados y con banderas arriadas, prácticas que violan normas de navegación internacional, reseña Banca y Negocios.

De acuerdo con diversas agencias, el ejecutivo de Venezuela recurre a este tipo de operaciones para intentar vender petróleo, básicamente a cambio de productos y suministros, ya que es objeto de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, las cuales han impactado severamente no solo su disponibilidad de fondos, sino el funcionamiento de la vital industria petrolera.

BREAKING Indonesia’s Coast Guard has secured two tankers engaged in an unauthorized STS (Ship-to-Ship) transfer of oil off their coast, while (mandatory) AIS was switched off. One of them is the Iranian VLCC “HORSE”, which supplied 2M barrels of gas condensate to Venezuela. #OOTT https://t.co/3fbbsFv3Co

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 24, 2021