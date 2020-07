¡INHUMANO! Venezolanos varados en Miami exigen regresar a Venezuela

Un grupo de 1.050 venezolanos varados en Miami, Estados Unidos, protestan y exigen retornar a Venezuela, en medio de la pandemia de coronavirus.

Entre la agrupación de criollos hay niños, personas de tercera edad y enfermos, que esperan poder retornar a su país. Por ende, exigen al régimen de Nicolás Maduro que abra el espacio aéreo de Venezuela para permitir su ingreso.

La venezolana, en un reportaje de VPItv, indicó que no tienen esperanza de que el espacio aéreo se abra el 12 de julio. Igualmente, solicitan que se permita el ingreso de un vuelo que ellos mismos pagarán con sus pocos recursos, tras pasar más de cuatro meses en suelo norteamericano.

Los vuelos de repatriación de repatriación no están prohibido. Entonces no entendemos porque en mayo hicimos una solicitud a la Cancillería y al Inac, solicitando que se nos autorice un vuelo chárter que pagaremos con nuestros recursos, no nos abren las puertas.