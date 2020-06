“Irán está robando el oro de Venezuela”, sentenció Marco Rubio

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el gobierno de Irán está robando el oro venezolano, mientras evade las sanciones al régimen de Nicolás Maduro.

Así se manifestó el legislador norteamericano, a la vez que denunció que Irán se aprovecha de la situación y vende el combustible a un precio mayor. Rubio catalogó la situación como “desesperada” por parte del régimen.

En medio del grave desabastecimiento que atravesó Venezuela, el régimen adquirió gasolina iraní. Después de la paralización de las refinerías venezolanas, llegaron cinco buques con combustible e insumos para surtir a la población. Cabe destacar que posteriormente el Palacio de Miraflores decretó un importante aumento al valor del servicio.

Rubio realizó estas declaraciones el mismo día que Teherán emitió una orden de arresto en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el asesinato del comandante Qassem Soleimani. Asimismo, informó que solicitarán el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la captura del mandatario.

Así el senador ratificó en Twitter (@marcorubio) el accionar del gobierno estadounidense en contra del general de división iraní. Rubio señaló que Soleimani tenía clara vinculación con la muerte de tropas estadounidenses en Medio Oriente.

#Iran is stealing #Venezuela’s gold & evading global sanctions in the process.

The #MaduroRegime is so desperate they are selling Tehran gold in exchange for cash at a deep discount & they are buying gasoline with gold at a dramatically inflated price.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 29, 2020