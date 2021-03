"Jamás fui terrorista": la carta que escribió Jeanine Áñez a los bolivianos desde la cárcel

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, escribió este martes una carta dirigida al pueblo boliviano en la que aseguró que no es una "terrorista" e invitó a los ciudadanos a seguir luchando por la democracia.

"Esta es una lucha por la democracia y vamos a darle hasta el final, la lucha por la democracia ha tenido cientos de víctimas en nuestra historia. Yo soy una más, estoy serena, aquí estoy y aquí estaré hasta que el cuerpo me aguante", indicó.

A su vez, Áñez condenó su encarcelamiento, y acusó al gobierno de imputarle cargos que no ha cometido.

"Jamás fui terrorista. Asumí la presidencia por sucesión constitucional, no hubo golpe, ni fraude. No tengo ninguna prueba de terrorismo porque jamás he estado en cosas ilícitas, ningún antecedente, la mayoría de mis cosas las deje a la vista porque no tengo nada que esconder", resaltó.

(1/2) Carta de la ex Presidenta Jeanine Añez al pueblo boliviano. Pueden descargar el documento completo: https://t.co/NDpFH70MP0 pic.twitter.com/6FN3w6bd5H — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 23, 2021

Detención

La detención de Áñez por el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales reavivó la tensión política en el país. La expresidenta interina está acusada de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis política que acabó con casi 14 años de mandato de Morales.