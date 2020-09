Joe Biden reiteró su apoyo a Guaidó y al pueblo venezolano

El candidato por el partido demócrata para la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó este miércoles, su apoyo al Presidente del Gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó y a los venezolanos.

Las nuevas declaraciones de Biden, se dieron tras el discurso de Guaidó en el marco de la 75 Asamblea General de la ONU, en donde pidió a la comunidad internacional formalmente que evaluara la implementación de la Responsabilidad de Proteger a los venezolanos, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, y que recogió la Misión de la ONU en in Informe de más de 400 páginas.

A través de su cuenta de Twitter, Biden señaló que su administración siempre defenderá la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo.

Durante su discurso, Guaidó pidió a las delegaciones de la ONU brindar su apoyo a su administración para lograr la libertad y la soberanía dentro del país.

As Juan Guaidó speaks about the Venezuelan humanitarian crisis and the crimes against humanity perpetrated by Maduro, I reaffirm my commitment to stand with the Venezuelan people.

A Biden-Harris administration will always champion democracy and human rights around the world. https://t.co/N2uhrYOBcx

— Joe Biden (@JoeBiden) September 24, 2020