Joven venezolano muere en extrañas circunstancias en Santiago de Chile

Diario La Voz indica que fue identificado como José Manuel González Andrea el joven de 28 años que fue hallado muerto en extrañas circunstancias en Santiago de Chile, destino que escogió al igual que otros venezolanos, buscando un mejor porvenir, sin pensar que la tragedia , truncarían sus sueños.

Su pareja sentimental, Kariana Fuenmayor, quien por más de cinco años compartió con él en este país, fue sorprendida por la noticia de la muerte de González Andrea, natural de Calabozo, estado Guárico.

Se conoce que falleció durante la madrugada del domingo 17 de enero en un accidente de tránsito con su motocicleta Suzuki Plata (MT017), en la comuna de Conchalí, al norte de la Región Metropolitana de Chile.

Pero se desconocen si su muerte fue producto de una colisión, arrollamiento u otro tipo de circunstancias.

“Mi pareja falleció el domingo pasado. No sé donde ocurrió el supuesto accidente, ni la hora, ni la dirección. Me enteré por un compañero de él, que unos carabineros de la Quinta Estación de Conchalí fueron hasta su departamento a informarle”, relató la joven angustiada.

Fuenmayor destaca que al conocer la noticia se dirigió a casa del compañero de su pareja.

Allí le informó que le explicaron que su amigo había sufrido un accidente en su moto y a los pocos minutos había muerto, sin ofrecer mayores detalles.

La joven por no poseer un documento que lo relacione con el fallecido, no le han dado mayor información.

No le han permitido retirar su cadáver y menos entregar sus pertenencias.

Necesita recursos para gestionar

En la Embajada de Venezuela en Chile se gestiona la autorización de la progenitora, quien vive en Guárico.

Este documento debe estar legalizado, notariado y apostillado, lo cual requiere tiempo y recursos, sin contar con la tramitación de los servicios funerarios.

“Él y yo estábamos solos aquí, pero no estábamos casados. Por eso es que en Medicina Legal no me dan información sobre cómo y dónde murió. Tenía 5 años viviendo con él, solo quiero saber qué pasó y que me entreguen su cuerpo”, expresó.