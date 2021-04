Knoxville fue escenario de nuevo tiroteo en una escuela de EE.UU. que dejó al menos un muerto y un herido

En la tarde de este lunes, 12 de abril, se registró un tiroteo en una escuela secundaria de la localidad de Knoxville, en Estados Unidos. Varias patrullas y agentes de seguridad se dirigieron al lugar para controlar la situación, que habría dejado al menos una persona muerta y un oficial de policía herido.

El Departamento de Policía de Knoxville, estado Tennessee, comunicó del tiroteo en su Twitter (@Knoxvile_PD) y precisó que varios agentes están en sitio. El comunicado no precisa la cantidad de atacantes o si el tiroteo ya concluyó, pero el cuerpo de seguridad se limitó a decir que ya están haciendo las investigaciones pertinentes.

De tal forma, el Departamento de Policía no precisó cuántos heridos hay, o si también fallecidos. Pero sí subrayó que un oficial de seguridad recibió disparos, aunque no señala su estado de salud.

“Se ha establecido un sitio de reunificación en el campo de béisbol detrás de la escuela secundaria Austin-East, cerca de Wilson y S. Hembree”, agregó el Departamento de Policía.

El medio de comunicación El País reseñó las declaraciones del superintendente de los colegios del condado de Knox. Este precisó en su Twitter que todo ocurrió en la escuela Austin-East Magnet High School y que todavía estaban recopilando información sobre esta “trágica situación” y que los estudiantes “no involucrados” ya fueron trasladados a sus hogares.

Los alumnos, en primer lugar, se dirigieron a un campo de béisbol, en donde se reunieron, y luego se fueron a sus casas. No obstante, todavía las autoridades no han detallado la cantidad de víctimas o si hay fallecidos.

Pocas horas después, las autoridades precisaron que una persona falleció en el tiroteo y un oficial resultó herido. De igual forma, afirmaron que ninguna otra persona murió o resultó herida en el tiroteo y que la escena ya está asegurada por los cuerpos de investigación.

La Policía de Knoxville señaló que los oficiales respondieron a un informe de un sujeto que posiblemente estaba armado. Los oficiales se acercaron a la persona e inició el enfrentamiento, que desembocó en la muerte de una persona y un agente herido.

Esta escuela ganó protagonismo en febrero, puesto que tres estudiantes murieron baleados durante un periodo de tres semanas. Además, la situación se presenta mientras que crece el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021