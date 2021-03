La conmovedora historia de un hombre que aprendió a bucear para buscar a su esposa arrastrada por un tsunami

El portal Clarin informa que el 11 de marzo de 2011 no fue un día más para el japonés Yasuo Takamatsu. Ese día, su esposa Yuko desapareció llevada por un tsunami que arrasó Japón y provocó una de las mayores catástrofes de la historia en ese país.

El hombre todavía conserva en su celular el último mensaje que le envió su mujer: «¿Estás bien? Quiero ir a casa». La mujer se había refugiado en el tejado de un banco ante el avance de las olas.

«Siento que ella todavía quiere volver a casa», explicó Yasuo a BBC News años atrás. El dolor de no poder ayudarla lo llevó a tomar una medida: comenzó a tomar lecciones para aprender a bucear.

«Aprendí a bucear. Siento que podré encontrarme con ella un día si sigo buceando. No tengo más opción que seguir buscándola. Me siento más cerca de ella en el océano», le dijo a The New York Times.

Diez años después Yasuo es un buceador experto. Y no cesa en su búsqueda.

El hombre, de 64 años, tiene su licencia de buceo y realiza inmersiones cada semana para tratar de encontrar los restos de su esposa. Hasta ahora, ha realizado, por lo menos, 470 inmersiones.

«Me sumerjo como si fuera a encontrarme con ella en algún lugar. Siempre pienso que puede estar en algún lugar cercano», dijo a la agencia AP.

Una vez al mes también se une a las autoridades para realizar búsquedas submarinas de las 2.500 personas que aún no han podido ser localizadas. Ha encontrado álbumes de fotos, ropa y otros objetos, pero nada que fuera de su esposa.

El hombre asegura que seguirá buscando a su esposa mientras su cuerpo «se mueva». Y algo lo motiva: «Últimamente hay noticias de restos encontrados. Por eso creo que es importante seguir buscando sin rendirse».

