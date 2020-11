La, denunció irregularidades en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Específicamente, precisó que varios condados del estado Michigan contaron con un software que tuvo un grave error que transfirió votos de un candidato a otro.

McDaniel aseveró que el condado de Eaton tuvo un error y cambió 6.000 votos del presidente Donald Trump al candidato demócrata, Joe Biden. Las autoridades del colegio electoral identificaron la falla y lo revirtieron, pero la situación podría ser más grave.

“Si esto no fuera suficiente, el condado de Eaton se contaron boletas para demócratas, que era de republicanos, causando un cambio de 6.000 votos en contra de nuestro candidato”, dijo.

La lideresa republicana precisó que 47 condados emplearon el mismo software y, en consecuencia, tener el mismo error. Aseguró que se deben recortar las boletas del estado, en el cual, cabe destacar, Biden se mantiene por delante por 146.123 votos sobre Trump.

McDaniel aseveró que los ciudadanos del estado Michigan merecen un proceso transparente y libre en las elecciones. Estas declaraciones se dan en medio de las denuncias de Trump sobre un supuesto “fraude electoral” en su contra.

El presidente Trump se pronunció en la noche del jueves desde la Casa Blanca y alertó que los demócratas pretenden “robarse las elecciones”. En ese sentido, subrayó que se está realizando un “fraude electoral” que entregaría la presidencia a Biden.

Así pues, Trump aseguró que triunfó en las elecciones, a pesar que las cifras actuales dan la victoria a Biden. En consecuencia, reveló que habrán “muchos litigios” y que cuenta con “mucha evidencia” del fraude, por lo que está dispuesto a llevar las elecciones hasta la Corte Suprema, donde hay una clara mayoría conservadora.

Biden, por su parte, reconoció que “no tiene ninguna duda” de que logrará derrotar a Trump, pero le pidió a los ciudadanos que mantengan la calma. “Tengan paciencia, amigos. Se están contando los votos y nos sentimos bien con el lugar donde nos encontramos”, concluyó.

Michigan GOP Chair: Dozens of Michigan counties used the same software that caused 6,000 votes in one county to switch from Trump to Biden.

"These counties that used this software need to closely examine their result for similar discrepancies." pic.twitter.com/ZK3uUcogNB

— Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 6, 2020