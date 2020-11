La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, publicó este sábado en Twitter un vídeo del momento en el que llamó por teléfono a su compañero de fórmula, el presidente electo Joe Biden, después de que los principales medios proyectaran que ganarán las elecciones.

"¡Lo hicimos!. ¡Lo hicimos, Joe! Vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos", dijo Harris por teléfono, antes de soltar una carcajada de alegría.

El breve vídeo muestra a Harris al aire libre, vestida con ropa deportiva, el pelo recogido y gafas de sol, y con una amplia sonrisa en la cara.

La hasta ahora senadora demócrata acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., y la primera de raza negra y raíces asiáticas que ocupará ese puesto.

Harris, de 56 años e hija de padre jamaicano y madre india, publicó poco antes otro mensaje en Twitter en el que aseguraba que estas elecciones no solo se trataban de Biden o de ella.

"Se trata del alma de EE.UU. y de nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos", escribió la senadora.

Biden, que tiene previsto dar un discurso en horario de máxima audiencia, reaccionó también por primera vez en Twitter a la proclamación de su victoria, y se declaró "honrado" de que haber sido elegido para liderar el país.

"El trabajo que nos queda por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no. Estaré a la altura de la fe que han depositado en mí", prometió el presidente electo.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020