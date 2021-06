La historia de cómo un hombre británico fue estafado por su prometida ucraniana

Después de comprometerse con una joven ucraniana con quien tenia planeado iniciar su nueva vida, un hombre británico se dio cuenta de que toda su relación había sido una estafa. El hombre apodado James, por razones de privacidad, le cuenta a la BBC como fue estafado en Ucrania.

Todo inicia en 2015, cuando un amigo de James le pide su ayuda para establecer una organización benéfica en Ucrania. El propósito de esta nueva organización sería poder brindarle ayuda a niños que hayan huido de la zona de conflicto del Este. Por lo que después aceptar la propuesta, James viajaba constantemente a Ucrania por razones de trabajo, no en busca del amor.

Al no saber ruso ni ucraniano, James contrato a una traductora con el nombre de Julia– la cual lo acompañaría en los siguientes meses. Durante los próximos meses James viajaría ida y vuelta entre Odessa, Ucrania y su país de residencia, Gran Bretaña, balanceando su trabajo de tiempo completo con el trabajo en la organización. Lo que él no sabia es que un día, una gran nevada, lo llevaría a conocer a Irina.

Irina

Irina de 32 años, conoce a James luego que Julia le recomienda a los dos salir en una cita. La propuesta de que los dos salieran en una cita vino luego que la nevada hubiera parado el trabajo de James en Odessa, dejándolo sin mucho que hacer en Ucrania. A pesar de que hubiera una diferencia de 20 años entre los dos, él describe sentir una conexión con ella. Ademas ella le cuenta acerca de sus dos divorcios anteriores, por lo que le dice a James que no desea casarse más con ucranianos.

"Inmediatamente me contó que tuvo dos matrimonios anteriores y por qué no quería volver a casarse con un ucraniano."

A pesar de que los dos se llevaban muy bien, nunca se encontraban completamente solos– ya que Irina al no saber mucho inglés y James no hablar el mismo idioma que ella, necesitaban de una traductora. De esta manera, tuvieron que tener a Julia en cada una de sus citas para que pudiera traducir sus conversaciones, pero sus servicios no eran baratos ya que podía llegar a cobrar $150 por día.

Cuando James regresaba a Gran Bretaña, la relación continuaba a distancia en la aplicación de mensajería, Viber– la cual al tener una función de traductor, los ayudaba a comunicarse de manera más sencilla. En la aplicación, los dos se enviaban mensajes coquetos, en donde Irina le expresaba su amor constantemente:

"Me regalaste un cuento de hadas real. Y muchas gracias por eso... creo en ti. Solo puedes darme felicidad. Te amo."

El comienzo de la estafa

Cada vez que James visitaba Odessa, se veía con Irina. Los dos salían en veladas y cenas caras, que salían todas del bolsillo de James. Uno de los detalles que mas lo impactaba era el hecho que la intimidad con ella estaba prohibida. No solo por el hecho que Julia siempre se encontraba presente en sus citas, sino porque Irina le había dicho que no creía en el sexo antes del matrimonio. A pesar de esto, James acepta la falta de intimidad con Irina y la ve como una mujer que fue criada con morales muy altos.

Al pasar los meses, James le pide matrimonio a Irina y deciden hacer su fiesta de compromiso en Villa Otrada. Más, James solamente decide pedirle matrimonio a Irina luego que ella y Julia se lo habían estado insuinando por varios meses.

James le comienza a pagar clases de inglés a Irina, ya que deseaba mudarla consigo a Gran Bretaña luego de la boda.

"Ella era obviamente inteligente y quería otro futuro fuera de Ucrania. La conexión era una especie de interés compartido."

Más luego de haberlo consultado con la embajada británica, se dio cuenta de que la movida sería más difícil de lo que creía inicialmente. Por lo que en vez, decide mudarse a Ucrania para estar más cerca de ella y mostrarle su compromiso a la relación. A pesar de creer que este seria el inicio de una nueva etapa en su vida, James estaba a punto de enfrentarse a una serie de problemas que cambiarían su vida.

El apartamento

Al mudarse a Odessa, James empezó la búsqueda de un apartamento. A los pocos días surge un problema con el pago, ya que Gran Bretaña no permite transferir grandes cantidades de dinero a Ucrania por problemas de corrupción. Este limite en tamaño de transferencias presentaba un problema para James, pero convenientemente, Irina tenia una solución.

Ella le dice a James que deposite los $200.000 para el apartamento, en la cuenta bancaria de la compañía de su amiga Kristina– Kristina era la organizadora de su boda. Para que los dos pudieran finalmente comprar su nuevo apartamento. Lo que él aun no sabia, es que el valor real del apartamento era de $63.000 no de $200.000.

A pesar de que esta idea le traía dudas a James, decide hacerlo y transferir el dinero a Kristina. Cuando el dinero llega a la cuenta de Kristina, la situación se empieza a complicar, ya que Irina le empieza a decir a James, que no podría liberar el dinero si él no se casaba con Kristina. Su razonamiento venía con la excusa de que el banco no le dejaría liberar el dinero si no se casaba con Kristina en la oficina de registros. Además, Irina empezaba a amenazar en cancelar su boda si no lograba liberar el dinero. Por lo que, a pesar de volver a tener reservas, James acepta casarse con Kristina.

Al llegar a Ucrania nuevamente y casarse con Kristina, su prometida y nueva esposa le habían anunciado que los $200.000 se habían gastado completos en un nuevo apartamento.

El Comienzo del Fin

El día después de oficiar su matrimonio con Kristina, un taxi llevo a James a la recepción con Irina. A pesar de aun seguir casado con Kristina, los dos planeanban seguir con su boda, con la esperanza que se pudiera buscar un divorcio rápido de ella y pudiera casarse legalmente con Irina.

Asimismo los 60 invitados de la recepción aplauden a James cuando llega Villa Otrada, pero lo que el no sabia era que ni la "madre de Irina" era realmente su madre, sino era la madre de Julia, que había sido posiblemente pagada para estar allí– al igual que los demás invitados de la recepción.

En la fiesta los dos se veían muy alegres y un video que conserva James, se pudo ver a la nueva pareja comprometida bailando felizmente Could I Have This Kiss Forever de Whitney Houston.

La cuenta que le pasa Kristina con los gastos de la boda, le empezaba a parecer sospechosa a James– que ahora se encontraba con $20.000 en gastos nupciales. Hoy en día al ver esa cuenta, James admite que los precios le parecen hiperinflados. Pero los problemas solo comenzaban, porque Irina ya estaba casada. Tres meses antes de conocer a James, Irina se había casada con Andriy Sykov. Al igual que Kristina, que tres semanas antes de casarse con James se divorcio de su esposo, pero luego de su divorcio con James, se vuelve a casar con su esposo.

Además, la noche de la recepción James había sido drogado por al supuesta madre de Irina. Por lo que termina siendo enviado al hospital de emergencias.

"Ella me estaba dando bebidas y ahora estoy seguro de que tenían algo, comencé a temblar violentamente y me tuvieron que sacar de allí."

La Estafa

Al despertarse, se encuentra solo allí, ya que Irina se había negado ir con él y lo acusa de humillarla frente a su familia luego de "emborracharse". Los siguientes semanas, James no escucha mucho de Irina, ya que ella le dice que también se encontraba internada en el hospital por complicaciones médicas, pero él a no ser su esposo legal, no podría visitarla. Por lo que, lo único que puede hacer James es enviarle dinero para pagar sus gastos– que terminan siendo alrededor de $12.000.

Un día al entrarse del precio real de su apartamento, James se empieza a dar cuenta que había sido estafado durante todo este tiempo; por lo que decide buscar ayuda de la justicia. Tristemente, la policía no pudo hacer nada por él, ya que Ucrania al ser uno de los países más corruptos del mundo, no podría hacer nada por el británico.

Como la justicia se burlo en su cara, James decide jugar el mismo juego de Irina, Kristina y Julia. Asimismo, contrata a un detective privado que sigue hoy en día, ayudando a James buscar justicia con las condiciones de recibir un 30% del dinero recuperado.

Cada vez que James se recuerda de su compromiso falso, admite sentirse como un "idiota". Por lo que, le apena contarle a su familia lo que sucedio en Ucrania.

"¿Y qué le diría a alguien que lee su historia y dice "¡Qué tonto!"?