La historia de la “Reina de las armas”, la mujer que fue violada dos veces y ahora insta a su género a defenderse

El portal Dailystar informa que una mujer que fue violada dos veces ahora es conocida como la «Reina de las Armas», ya que insta a las mujeres a portar armas masivas.

Orin Julie, de 26 años, de Israel, posa regularmente con su enorme colección de armas y quiere que se modifique la ley para permitir que más mujeres en su país porten legalmente un arma para protegerse.

Dirige una tienda de accesorios para armas en línea y espera que el gobierno local escuche su mensaje.

«He sido víctima de violación dos veces en mi vida, la primera vez fue a la edad de ocho años; fui abusada sexualmente por un hombre mayor», dijo Orin.

“Me afectó tanto que perdí toda la confianza y me asusté de todo. Me convertí en un niño muy tranquilo con pocos amigos y siempre sospeché de los adultos, no confiaba en ellos”.

Trágicamente, Orin volvió a ser víctima de violación solo años después, cuando tenía 15 años a manos de su novio de 18 años.

Ella dijo: «Me deprimí y me quedé en casa, luché con la escuela, afectó cada parte de mi vida».

Orin no denunció el crimen a la policía y le tomó muchos años comenzar a hablar con familiares y amigos sobre su terrible experiencia.

Se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a los 18 años, donde finalmente sirvió durante tres años como soldado de combate en la unidad de Búsqueda y Rescate.

La entonces adolescente aprendió a disparar un arma, así como a protegerse, sometiéndose al entrenamiento de Krav Maga.

Ella dijo: «Cuando era niña, era muy débil, no tenía confianza y estaba protegida de las realidades del mundo, no sabía cómo hacer nada por mí misma.

«Necesitaba a alguien fuerte que me ayudara a protegerme y cuando me uní a las FDI, me convertí en esa persona. Me enamoré del entrenamiento táctico, las armas y la autodefensa, y me sentí empoderado por primera vez.

«Me convertí en mi propio defensor, protector, me defendí, encontré mi voz y ahora soy más franco».

Después de dejar las FDI, Orin continuó tomando clases de defensa personal y utilizó sus plataformas de redes sociales para crear conciencia sobre cómo las mujeres pueden aprender a defenderse.

Sin embargo, el gobierno israelí tiene reglas muy estrictas con respecto a la propiedad de armas.

Actualmente, los veteranos de las unidades de infantería de las FDI son elegibles para permisos de armas, junto con los oficiales de policía que han recibido el entrenamiento equivalente.

Pero Orin afirma que el proceso de conseguir un arma es mucho más fácil para los hombres que han servido como soldados de combate y han realizado un entrenamiento básico que para las mujeres.

Ella dijo: «Es mucho más fácil para los hombres que sirvieron como soldados de combate obtener un arma.

«Para mí, pude conseguir uno porque serví tres años como soldado de combate y luego me convertí en instructor de tiro, pero fue un proceso largo y difícil».

Después de años de tener relaciones difíciles, ahora ha encontrado el amor con un hombre que la apoya y que, según ella, «me trata como a un igual». Fuente: Dailystar.