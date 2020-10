Una, se hizo protagonista en la noche de este miércoles e invitada no deseada del debate televisado, convirtiéndose de inmediato en tendencia en las redes sociales.

La mosca, que se quedó sobre la cabeza de Pence durante dos impresionantes minutos, provocó una oleada de tuits de los espectadores del debate.

Apenas dos minutos y tres segundos, según contabilizó el diario The New York Times, bastaron para que la imagen de la mosca sobre el cabello blanco de Pence desatara una avalancha de comentarios y memes en Twitter.

Fotografías desde todos los ángulos del insecto se difundieron en la popular red social, observó EFE.

Quien aprovechó la situación fue el candidato demócrata Joe Biden. Publicó en Twitter una foto de sí mismo con un matamoscas.

Una hora después de que terminara el debate, la campaña de Biden comenzó a vender un matamoscas llamado «la verdad sobre las moscas». reseñó CNN.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV

— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020