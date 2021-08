La "solución" de Alberto Fernández sobre investigación de su fiesta en cuarentena

La justicia argentina inició una investigación en contra del presidente Alberto Fernández por realizar una celebración durante la cuarentena. Sin embargo, el mandatario propuso pagar una sanción económica para finiquitar el procedimiento.

Un fiscal imputó este jueves la causa que investiga la violación de las restricciones sanitarias durante la celebración de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yánez. Esta conglomeración de personas violó la mismas normas que impuso el Gobierno de Fernández.

Ante esta polémica, el mandatario pidió su sobreseimiento de la investigación, abogando su irresponsabilidad en el caso. Como segunda opción, propuso resolver la situación donando la mitad de su salario al Instituto Malbrán por cuatro meses.

A pesar de esta propuesta, Fernández quedó formalmente acusado por la justicia argentina, al igual que los otros 10 asistentes a la celebración.

FERNÁNDEZ ALEGA QUE NO HAY DELITO

Cuando se presentó ante el tribunal, Alberto Fernández alegó que no cometió ningún delito durante la celebración. Para el mandatario, no violó la normativa porque la reunión no desencadenó contagio de la COVID-19.

"La desobediencia deviene en una cuestión vacía cuando se prueba la falta de peligro para el bien jurídico", manifestó Fernández en el escrito, según reseñó CNN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALBERTO FERNÁNDEZ LO HIZO DE NUEVO: AHORA SE ENREDA CON LOS "DESCENDIENTES AFROAMERICANOS" (VIDEO)

Igualmente, el fiscal Ramiro González formalizó la investigación en contra de Alberto Fernández y lo exhortó a designar un abogado defensor. El acusador también ordenó notificar a los demás asistentes de la celebración, quienes ya presentaron un abogado en el expediente.

En las últimas semanas salió a la luz una fotografía y videos del encuentro que ocurrió el 14 de julio de 2020, uno de los momentos más críticos de la pandemia en Argentina. Fernández y Yánez, presuntamente, incumplieron las restricciones sanitarias.