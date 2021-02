La ‘tiktoker’ que se echó pegamento en el pelo consigue quitárselo, más de un mes después, tras una cirugía

20 Minutos indica que gracias a una operación, la tiktoker de 40 años Tessica Brown ha conseguido, tras más de un mes de sufrimiento y dolores de cabeza, dejar atrás el fatal error que cometió cuando se le acabó la laca y decidió utilizar pegamento en spray.

La conocida como ‘mujer del pegamento Gorilla’, por la marca del producto, se volvió viral la semana pasada cuando contó en su cuenta de TikTok lo que le había sucedido. Tras más de un mes de lavados de pelo y visitas al hospital, su pelo continuaba fijado con este pegamento fuerte.

Afortunadamente, su viralidad consiguió que el doctor Michael Obeng de Los Ángeles contactara con ella para ofrecerle, completamente gratis, una cirugía valorada en 12.500 dólares (unos 10.300 euros) para retirarle el pegamento. Así que Tessica voló este miércoles desde Luisiana, donde vive, hasta el centro médico del especialista.

Tal y como mostró TMZ, la operación fue estupendamente bien, aunque antes tuvo que cortarse la larga coleta que siempre llevaba. Ahora disfruta simplemente pasándose las manos por su nuevo pelo corto.

Dr. Michael Obeng, who performed the procedure, said all it took was a combination of medical grade adhesive remover, aloe vera, olive oil and acetone to remove it pic.twitter.com/vPeZ3Dj2mr

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 11, 2021