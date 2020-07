¡Lacalle Pou está clarito! Conoce lo que dijo el presidente uruguayo sobre la situación de Venezuela

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou aseguró en una entrevista para el medio argentino Infobae que en Venezuela no hay ningún elemento que permita decir que en el país funciona una democracia.

"Es más te diría que la pregunta debería ser al revés, ¿Venezuela tiene algún elemento para asegurar que es una democracia? Porque nos complicaría muchísimo decir uno", respondió el presidente al periodista.

Así mismo, indicó que en el país no funciona la separación de poderes, no hay legitimidad en alguno de ellos, no hay elecciones libres y se violan los derechos humanos de forma continua.

