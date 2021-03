Las fotos de cientos de niños migrantes hacinados en frontera entre México y EE.UU.

Se hicieron públicas imágenes de los centros de detención fronterizos ,en Texas, de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, que muestran cientos de migrantes, entre ellos niños, encerrados en cápsulas que dan la apariencia de estar diseñadas contra el coronavirus.

"Cada una de estas ocho cápsulas pueden ser ocupadas fácilmente por 260 personas”, aseguró el representante Henry Cuellar (D-Texas), quien proporcionó las imágenes a Axios y le informó de la situación. “Pero el domingo, una de estas cápsulas tenía al menos 400 menores varones, sin acompañante”, agregó.

Las fotos facilitadas a la prensa estadounidense, pertenecen al sector de Valle del Río Grande. The New York Times informó que las instalaciones en las que se ha mantenido a los niños migrantes son "similares a las cárceles". Agrega que han sido sometidos a "condiciones horribles" que incluyen "enfermedades, hambre y hacinamiento."

Por otro lado, The Washington Post aseguró que hay al menos 15.000 niños no acompañados en poder del gobierno federal de Estados Unidos, lo cual representa el número más alto jamás registrado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump, cargó contra Biden por la crisis fronteriza, asegurando que su administración le entregó al actual presidente "la frontera más segura de la historia" y que "todo lo que tenían que hacer era mantener este sistema de buen funcionamiento en piloto automático."

Asimismo, Trump volvió a insistir en la construcción del muro en la frontera con México que prometió durante su gobierno. "Deben completar inmediatamente el muro, lo cual puede hacerse en cuestión de semanas; nunca debieron detenerlo", aseveró Trump.

"Están causando muertes y tragedias humanas. Además de lo obvio, las drogas están entrando en nuestro país a niveles récord desde la Frontera Sur, por no hablar del tráfico humano y sexual. Las políticas imprudentes de esta Administración están permitiendo y fomentando los crímenes contra la humanidad. Nuestro país está siendo destruido", agregó.

BREAKING: These photos were taken at the inside of Biden’s immigrant detention facilities in Texas.

All these photos were shared with Axios by Rep. Henry Cuellar (D-Texas) pic.twitter.com/p0lOweagtN

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 22, 2021