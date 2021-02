La exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, criticó al expresidente Donald Trump. Diversos políticos han condenado al magnate neoyorquino por su supuesta responsabilidad en el asalto al Capitolio, cuando sus partidarios irrumpieron en la sesión de certificación de Joe Biden.

El medio de comunicación CNN reseñó las declaraciones de Haley, quien aseveró que Trump defraudó a los republicanos. En tal sentido, aseveró que el expresidente tomó un camino que no tuvo que ser respaldado por el partido, algo que para ella no se debe repetir.

«Tenemos que reconocer que nos defraudó (…) Él tomó un camino que no debería haber hecho, y no deberíamos haberlo seguido, y no deberíamos haberlo escuchado. Y no podemos permitir que eso vuelva a suceder», expuso.

Haley, quien fue embajadora ante la ONU entre 2017 y 2018, dimitió al cargo y reconoció que tuvo algunos desencuentros con Trump en materia de política exterior. De igual forma, subrayó “el orgullo que sentía por trabajar para él”, pero ha caminado sobre una delgada línea entre aliarse con Trump o acercarse a sus críticos.

Haley rechaza trato de Trump a Pence

Por otra parte, la diplomática manifestó su desacuerdo con el trato que Trump dio a su entonces vicepresidente, Mike Pence, el 6 de enero. El exmandatario atacó a Pence por ni impedir la confirmación de los resultados electorales y, en ese sentido, la victoria de Biden en las presidenciales.

«Cuando le digo que estoy enojado, es un eufemismo (…) Mike no ha sido más que leal a ese hombre. No ha sido más que un buen amigo de ese hombre … Estoy tan decepcionado por el hecho de que [a pesar de] la lealtad y la amistad que tenía con Mike Pence, lo haría eso para él. Como, estoy disgustado por eso «, dijo.

No obstante, analizó que el juicio político en contra de Trump es una “pérdida de tiempo”. Los demócratas necesitan 67 votos para condenar al expresidente, pero la mayor parte de los republicanos votarán en contra; no obstante, Haley consideró que el magnate “se encontrará cada vez más aislado”.