El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, consideró este domingo que Nicolás Maduro usa las elecciones regionales y municipales como “carnada en anzuelo para pescar”.

A su juicio, el líder de la revolución chavista sabe que estas elecciones “son tentadoras para algunos opositores que flaquean ante semejante manjar”, tal como ocurrió en las regionales y municipales de 2017.

Asimismo, Ledezma recordó que en los comicios regionales del año 2008 en los que la oposición ganó gobernaciones y alcaldías, inmediatamente el chavismo nombró un “protector” para que administrara los recursos o controlara las potestades, competencias y bienes de esas gobernaciones y alcaldías.

El dirigente político también considera injusto que se acuse a la ciudadanía de rechazar los procesos electorales por radicalismo, ya que “eso no es verdad”.

De igual forma, Ledezma señaló que no está de acuerdo que se la haga coro a los que se empeñan en presentar a la oposición venezolana como un “movimiento radical e intransigente” que se niega a diálogos o negociaciones.

“Hemos dialogado en 13 ocasiones, el más reciente fue el intento de Oslo-Barbados, pero todos han sido aprovechados por Maduro para sacar ventaja y ganar tiempo. Igualmente es importante precisar lo ocurrido el 30 de abril 2019 donde después se justificó como negociaciones con un sector del chavismo”, sostuvo.

Propuesta de elecciones

Nicolás Maduro se pronunció este sábado sobre las elecciones que deben realizar este 2021. En tal sentido, aseguró que la “oposición” le propone realizar una “mega elección” para definir a los alcaldes y gobernadores en un solo proceso.

En un acto desde el Palacio de Miraflores en conmemoración del Golpe de Estado de 1958, Maduro reconoció que no le gusta mucho la idea. Aseveró que la ley señala que se deben elegir en dos procesos, pero que la decisión queda en manos de la Asamblea Nacional electa en el proceso del pasado 6 de diciembre.

“La oposición está proponiendo que hagamos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldías. A mí no me gusta mucho la idea. La ley no lo permite, porque dice que en un acto debe elegir la autoridades regional y en otro el alcalde. Pero está en debate. No me toca a mí decidir, ni opinar”, dijo Maduro.

Sin embargo, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico se debe preparar para acudir a los centros electorales.