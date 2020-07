La ley de Cabo Verde no permite que el régimen de Nicolás Maduro intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Álex Saab. Acusado de lavado de dinero y requerido por EEUU. Confirmó este jueves a EFE el abogado caboverdiano Arnaldo Silva.

La administración de Maduro intentó, en las últimas horas, contratar a Silva para asistir en el caso. Pero el propio letrado le informó de que no era posible formalizar esta representación. Puesto que la legislación de Cabo Verde "no reconoce que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso".

"Me contactaron para ser su abogado, pero les informé de que no es posible porque procesalmente el Gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso", Silva explicó Silva a EFE en Praia, capital de este país insular de África occidental, al añadir que la ley es "bastante clara" al respecto.