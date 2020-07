Llegó el día: Con cautela, la UE reabre sus fronteras internas

La Unión Europea (UE) reabrirá sus fronteras este miércoles para turistas de 14 naciones que calificaron como "seguras".

Los países contemplados en la lista son: Australia, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. Días previos la UE confirmó que no contemplarían la entrada de países como Estados Unidos, Brasil y Rusia debido a su tasa de contagio.

El bloque económico cerró sus fronteras el pasado mes de marzo motivado a la pandemia. Para la reapertura de sus fronteras, distintos representantes de las naciones que integran la UE aprobaron el pasado 30 de junio la lista presentada y acordaron que cada dos semanas estarán realizando una revisión de la evolución de la misma.

Una de las condiciones establecidas por el bloque económico para la elaboración de la lista final contemplaba que los países de procedencia de los turistas debía registrar tasas de contagio iguales o menores a las de la UE.

La inclusión de China a la lista depende de que este país mantenga la reciprocidad de condiciones con los ciudadanos europeos.

La UE señaló que las medidas establecidas también aplican para Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano.

