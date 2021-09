“Lo dejé y me atacó con ácido”: El pertubador relato de una mujer desfigurada

Una mujer identificada como Esmeralda Millán perdió la visión por un ojo, y tiene grandes cicatrices tras ser atacada con ácido en Puebla, México; y a casi tres años del ataque, aún espera la sentencia de su expareja.

Millán tenía 23 años en diciembre de 2018 cuando el que era su pareja le desfiguró gran parte de su rostro y cuello.

Según lo publicado en La Opinión, la violencia comenzó desde que estaba embarazada.

"Me maltrataba de todas las formas posibles: me pegaba, me forzaba a tener relaciones sexuales y me hacía sentir atrapada", relató la víctima.

"En cuanto pude regresé a vivir con mi mamá, pero él fue a buscarme. Me dijo que volviera y que iba a cambiar", detalló la mujer.

Como era de esperarse, el hombre no cambió, usó una estrategia para atacar a Millán y todo terminó con un repudiable hecho.

El pasado 2 de diciembre de 2018, ella y su madre salieron a las 5:30 de la mañana cuando todo estaba oscuro y vieron a tres hombres sospechosos frente a su vivienda.

"Cuando estábamos frente a frente, uno me aventó un líquido en la cara. Cuando vio que todavía quedaba sustancia en la botella, me agarró de la cabeza e intentó aventármelo. Yo quise defenderme y lo empujé. También a él le salpicó un poco de la sustancia en la cara".

"Desde ese momento supe que el atacante era mi expareja, el padre de mis hijos".

"El líquido que me aventó me daño mi cara, me deshizo la nariz, la boca. Me dañó el ojo derecho y hasta ahora no puedo ver de ese lado".

"También me cayó en el cuello, los brazos y las dos manos. Me dañó tanto el esófago que por dos meses no pude comer. Estuve en el hospital tres meses".

De acuerdo a lo publicado por el mencionado medio, la mujer ha recibido 16 operaciones y aún continúa con miedo, pues su agresor anda suelto y alega inocencia.

"Mi rostro ha mejorado, pero nunca volveré a ser la misma. Las heridas que me dejó en el alma nunca van a sanar...Lo dejé y me atacó con ácido”.

"Él sigue alegando inocencia. El mismo día del ataque él también llegó al hospital por quemaduras, las que le causó el ácido restante en la botella, el líquido que le faltó aventarme.

"Su versión es que él también fue atacado a la misma hora por dos tipos que iban en una moto".

"Mi agresor podría tener una condena de hasta 40 años. Yo deseo que la cumpla, que no salga pronto. Tengo miedo de que si eso pasa, venga a rematarme. Además, me gustaría que atraparan a los otros tres cómplices".

"El proceso ha sido lento porque él ha cambiado de abogados en repetidas ocasiones y porque el coronavirus detuvo los juzgados".

A pesar de la situación, Millán asegura que su familia ha sido pieza clave.

"Mi madre, mi tía y mi abuela siempre han estado ahí. También he conocido a otras mujeres que están en la misma situación".

"Es curioso, pero es entre las mismas víctimas que nos hemos ayudado".

¿QUÉ PASA CON LA MUJER EN MÉXICO?

No existe información oficial sobre cuántas han sufrido este tipo de violencia en el país.

Esmeralda Millán no es la única mujer con la que se ha presentado esta situación. Las organizaciones que apoyan a las víctimas tienen conocimiento de 26 ataques, de los cuales seis ocurrieron en lo que va de este año.

"Como toda la violencia contra las mujeres, estas agresiones aumentaron con el confinamiento", dijo Norma Celia Bautista Romero, directora de Humanismo y Legalidad, una ONG a favor de la igualdad de género.

"Este tipo de agresión tiene una carga muy simbólica. Se quiere dañar a la mujer y a todo lo que ella representa. Se busca que sea rechazada, marcada de por vida. Generarle un sufrimiento físico y psicológico permanente", explicó.