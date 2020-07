¡LO ÚLTIMO! Twitter bloqueó cuentas verificadas

La red social Twitter bloqueó todas las cuentas verificas, tras sufrir un incidente de seguridad en la tarde de este miércoles. Igualmente, ya informaron que están realizando los trabajados para restablecer el servicio a todos los afectados.

Por su parte, la cuenta Conflicts News Worldwide precisó que Twiter hizo un bloqueo momentáneo a todas las cuentas verificadas. Por ende, no podrán tuitear hasta que se solvente la problemática en los servidores.

Asimismo, Twitter agregó que las cuentas afectadas, además de no poder tuitear, no podrán realizar cambios de contraseña. Cabe destacar que la red social aclaró que las medidas que tomaron serán “mientras revisan y abordan este incidente”.

El portal digital de noticias Xataca indicó que el “incidente” fue un ataque simultáneo en contra de la red social y cuentas de personas y empresas importantes. Repentinamente, todas las cuentas afectadas publicaron una estafa para recaudar Bitcoins para una causa benéfica.

Así pues, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Bide, Kanye West o Bill Gates publicaron la estafa. También publicaron el enlace fraudulento empresas relacionadas a las criptomonedas como Coinbase, CoinDesk, Bitcoin, Gemini y Cash App.

El cofundador de Gemini, Camero Winklevoss, aseguró que la empresa tiene una contraseña compleja y la autenticación a dos pasos. Por lo tanto, queda en duda la confiabilidad del sistema de seguridad de Twitter y cómo los hackers lograron comprometer a tantas cuentas.

Cabe destacar que la cuenta de Twitter de Caraota Digital también fue afectada por el bloqueo preventivo realizado por el soporte técnico. Se espera que en pocas horas la situación vuelva a la normalidad.

