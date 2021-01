Los 373 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo desembarcarán en Italia (video)

DW en español indica que los 373 inmigrantes rescatados en los últimos días el Mediterráneo central por el barco Ocean Viking, de la organización humanitaria SOS Méditerranée, desembarcarán en el puerto italiano de Augusta, en Sicilia (sur), se informó el domingo (24.01.2021).

El permiso de las autoridades italianas fue acogido con un “gran alivio” entre los rescatados y la tripulación, que habían solicitado un puerto seguro urgentemente sobre todo ante el empeoramiento de las condiciones del mar.

La Ocean Viking llegará este lunes a ese puerto y se espera que tengan que hacer cuarentena, como en los anteriores rescates, aunque las autoridades aún no se lo han indicado, informan fuentes de la organización. La embarcación había solicitado urgentemente desde ayer un puerto en el que poner a salvo a estas personas, entre ellas unos 180 menores.

Los rescatados permanecían en la cubierta de la embarcación y las olas están aumentando rápidamente por la llegada de un temporal y no había modo de resguardarse.

Varias operaciones de salvamento

El Ocean Viking estaba desde el sábado en aguas internacionales del Mediterráneo central a la espera de un puerto al que dirigirse, después de realizar varias operaciones de salvamento los últimos días en los que rescató a 374 inmigrantes. Una mujer embarazada de ocho meses fue evacuada por la Guardia Costera italiana a la isla de Lampedusa (sur).

La primera operación se produjo el jueves, cuando la Ocean Viking salvó a 119 personas que viajaban en una patera precaria, entre ellas diez mujeres adultas y 59 menores, el más pequeño de solo cuatro semanas de vida.

La mayoría procedían de Guinea, Mali, Camerún y Costa de Marfil y, a su llegada a bordo, estaban exhaustos y mojados por la travesía. Enseguida se les ofreció ropa seca, agua y comida. Un día después, el viernes, el buque humanitario rescató a otros 149 inmigrantes, entre los que había 118 menores.

Y la noche del viernes se interceptó otra patera en la que viajaban hacinados 106 inmigrantes, muchos intoxicados por el humo del carburante de su embarcación. La situación era ya crítica y dos de ellos habían caído al agua, aunque pudieron ser salvados.

Todas las operaciones han tenido lugar en aguas internacionales frente a las costas de Libia, país norteafricano desde el que zarpa la mayoría de inmigrantes con destino a Italia y, por ende, Europa.

UPDATE Weather in the #CentralMed is deteriorating rapidly. Many of the 373 people rescued by #OceanViking are seasick.

Swells are increasing & there is no place we can shelter at sea. The survivors urgently need a Place of Safety. pic.twitter.com/W6JdpPFiTg

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) January 24, 2021