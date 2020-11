“Los procedimientos legales apenas comienzan”: Trump recomienda a Biden no proclamarse presidente todavía

Fuente: noticia al dia

El presidente Donald Trump confía en los procedimientos legales para hacer valer los votos de sus seguidores en los reñidos comicios presidenciales estadounidenses.

Un poco más adelante, insistió en las irregularidades que se habrían presentado durante el proceso y que le habrían restado votos.

Según las proyecciones de los medios de comunicación estadounidenses, el demócrata Joe Biden está más cerca de la meta.

Entre tanto, Donald Trump sigue cuestionando la integridad del sistema electoral del país, al poner en entredicho la legalidad de millones de votos y asomando una resolución a través de las cortes de justicia.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020