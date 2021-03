Lula y Bolsonaro enfrentados por política oficial de vacunación en Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva realizó este miércoles un fuerte alegato a favor de las vacunas contra el COVID-19 y pidió a los brasileños no acatar «ninguna decisión imbé…» del mandatario Jair Bolsonaro sobre la pandemia.

«Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbé… del presidente de la República o del ministro de Salud (Eduardo Pazuello). ¡Acepten la vacuna!», dijo Lula, en su primera aparición pública después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas en su contra por supuesta corrupción.

La decisión del magistrado Edson Fachin le permitió al exmandatario recuperar sus derechos políticos y eventualmente volver a ser candidato presidencial en 2022, comicios a los que Bolsonaro pretende presentarse para su reelección.

Lula compareció en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, y cargó duramente contra el Gobierno de Bolsonaro, en el poder desde 2019.

«Este país está totalmente desordenado porque este país no tiene Gobierno. No cuida de la economía, no cuida del empleo, de los salarios, de la salud, no cuida del medioambiente, de la educación, de los jóvenes, de la periferia, ¿De qué cuidan entonces?, manifestó.

Lula, de 75 años, dijo que Bolsonaro «no fue nada en su vida» y que el coronavirus «está tomando cuenta de este país», donde ha causado cerca de 270.000 muertes y más de 11,1 millones de casos.

Aseguró que, «si Dios quiere», se aplicará la vacuna contra el COVID-19 la semana que viene y que no le importará de qué país venga la dosis, en alusión a las críticas que vertió Bolsonaro contra algunas fórmulas y en especial las provenientes de China.

«Muchas muertes podrían haber sido evitadas», añadió el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula denunció que Bolsonaro, que censura el uso de la mascarilla y la imposición de medidas de distanciamiento para contener los contagios, está más preocupado con que «el pueblo tenga más armas».

«Este pueblo no está precisando de armas, está precisando de empleo, salario, de libros», apuntó.

EFE