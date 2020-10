Elalertó a la población de la política exterior del candidato demócrata por la presidencia, Joe Biden. Al respecto, el legislador aseguró que la llegada del ex vicepresidente a la Casa Blanca, sería una, al cual Estados Unidos desconoce.

Rubio, quien respalda la reelección del presidente Donald Trump, se pronunció en Twitter (@marcorubio) sobre una posible llegada de Biden a la Casa Blanca. En esta ocasión, aseveró que en caso que los republicanos salgan del Ejecutivo, las políticas estadounidenses serían más complacientes con Caracas y el régimen cubano.

Biden reconoció en varias ocasiones que pretende continuar la política de la Administración de Barack Obama de descongelar las relaciones con Cuba. Así pues, reiteró que dará marcha atrás a las medidas de Trump, que “han causado daño en los cubanos y sus familias”, a lo que subrayó que el presidente “no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”.

Igualmente, Biden rechaza la tesis de Trump que lo califica como “socialista” y ratificó que mantendrá el apoyo a los venezolanos para lograr el retorno de la democracia. “Maduro, a quien conocí, es un dictador, así de sencillo. Y está causando un sufrimiento increíble al pueblo venezolano para mantenerse en el poder”, dijo el 6 de octubre.

El presidente Trump dijo el miércoles que Estados Unidos se podría convertir en una versión de Venezuela, en caso que Biden gane las elecciones. Este es un discurso que mantiene el republicano desde hace varios meses, en donde ha realizado un símil entre las políticas demócratas con la de regímenes socialistas como el Venezuela y Cuba.

Por ende, Trump apuntó en un mitin en el estado Arizona, que los estadounidenses no pueden permitir que Biden gane el próximo martes. En tal sentido, subrayó que el candidato demócrata comparte las mismas ideas socialistas que el régimen de Nicolás Maduro.

A Biden victory would bring foreign policies that would be good news for regimes in #Venezuela & #Cuba

— Marco Rubio (@marcorubio) October 29, 2020