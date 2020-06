Mark Esper no apoya a Trump con ley contra protestas

El Secretario de Defensa Mark Esper dijo el miércoles que no apoya la invocación de una ley que permita Presidente Trump usar el ejército de los EE. UU. Esto en relación a la aplicación de la ley nacional en medio de protestas por la muerte de George Floyd.

"La Guardia Nacional es la más adecuada para prestar ayuda doméstica a las autoridades civiles en estas situaciones en apoyo de la policía local". Dijo Esper en una conferencia de prensa el miércoles.

"Digo esto no solo como secretario de Defensa, sino también como un ex soldado y un ex miembro de la Guardia Nacional, la opción de usar las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debe usarse como un último recurso y solo en la más urgente y grave de las situaciones ", agregó. "No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la Ley de Insurrección".

Protestas contra el racismo

Las protestas se han extendido por todo el país desde la semana pasada cuando Floyd fue asesinado bajo custodia policial de Minneapolis después de que un oficial se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos. Algunas de las protestas se volvieron violentas o tuvieron lugar en medio del saqueo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este martes que su Gobierno ha hecho más por la comunidad afroamericana "que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln"; cuando se abolió la esclavitud en el país.

En medio de un país en llamas por la muerte del afroamericano George Floyd, Trump utilizó su cuenta de Twitter para (@realDonaldTrump) para destacar las acciones que su Administración ha realizado por esa comunidad en Estados Unidos.