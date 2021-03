Más y nuevas imágenes de los fuertes terremotos en Nueva Zelanda (videos)

Diario Primicia refiere que una alerta de tsunami fue declarada este viernes tras un fuerte sismo de magnitud 8 en las remotas islas de Kermadec en Nueva Zelanda , en el Pacífico, ordenándose la evacuación de las costas del noreste del país.

El Centro de alerta para tsunamis del Pacífico indicó que oleadas son posibles en Nueva Zelanda , Tonga, Niue, Samoa estadounidense, Samoa, islas Cook, Fiji, Vanuatu, Tokelau, y Wallis y Fortuna.

«Los habitantes de las zonas costeras (…) deben partir inmediatamente hacia la zona en altura más cercana, fuera de todas las zonas de evacuación, y tierra adentro», pidió la agencia neozelandesa de emergencias.

El temblor, que ocurrió después de otros sismos de 7,4 y 6,9 en la misma región, se registró a las 08H28 locales (19H28 del viernes GMT) a 1.033 kilómetros de las costas de Nueva Zelanda, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos, reseña Blu Radio.

