Mauricio Macri acusa a Cristina Kirchner de manejar una agenda personal que atenta contra Argentina

Clarín señala que el expresidente Mauricio Macri afirmó en la noche de este domingo que es la vicepresidenta Cristina Kirchner la que "maneja la agenda del gobierno" que encabeza Alberto Fernández.

"La Argentina hoy está sin rumbo. El gobierno no tiene rumbo. La única que tiene agenda es la vicepresidenta, que es una agenda personal, que claramente intenta alterar el funcionamiento institucional en el país", dijo Macri entrevistado por CNN en Español.

Siguió: "El propio (presidente de Estados Unidos, Joe) Biden lo planteó: hoy el mundo se debate entre democracia y autocracia y acá es un caso típico en el cual se tiene una vicepresidenta en el ejercicio del poder donde claramente ella maneja la agenda del Gobierno, pero en lo único que está enfocada es alterar el funcionamiento institucional del país".

En diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, Macri -que viene de presentar su libro Primer Tiempo- dijo estar "convencido" de que el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner será "el último gobierno populista de nuestra historia".

Para el referente del PRO, el kirchnerismo funciona como un "escuadrón de demolición" y que Juntos por el Cambio ganará las elecciones legislativas de octubre

"El populismo está mostrando todas sus falencias, fracasando en la gestión diaria del país; en el país cada día hay algo más que no funciona, ellos están funcionando como un escuadrón de demolición porque no solo no han arreglado las cosas que mi gobierno no pudo arreglar, sino que han desanudado, han empezado a colapsar las cosas que funcionaban empezando por la política exterior", sostuvo.