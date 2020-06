“Medida peligrosa”: Rick Scott rechazó que AMLO quiera vender gasolina al régimen

El senador Rick Scott condenó la intención del presidente mexicano, Manuel López Obrador, de vender gasolina al régimen de Nicolás Maduro

El pasado lunes, el mandatario de México reconoció que estaría dispuesto a vender combustible al Palacio de Miraflores, por razones humanitarias. De esta forma manifestó abiertamente que sería capaz de ignorar las sanciones de Estados Unidos al régimen de Maduro.

Scott, en respuesta al comentario de López Obrador, señaló que ignorar las sanciones emitidas por Washington es una decisión “peligrosa”. Más bien, aseguró que esa venta de gasolina daría a Maduro capacidades para mantenerse en el poder y empeorar la situación del país.

Así pues, el legislador por el estado Florida sentenció que todo el hemisferio debe mantenerse unido, como un solo bloque, en la lucha contra el régimen. Puntualizó que esa campaña debe mantenerse hasta que la democracia y la libertad retornen al país sudamericano.

Obrador's decision to bypass sanctions to sell gas to Maduro’s regime is a dangerous move.

For freedom & democracy to reign in our hemisphere, all countries must remain strong in isolating Maduro, not providing him tools to continue his destruction of VZ. https://t.co/ppEJef9PqB

— Rick Scott (@SenRickScott) June 17, 2020