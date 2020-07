Michael Kozak: “Otro país amante de la libertad que defiende al pueblo venezolano”

Este miércoles, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael G. Kozak, aplaudió la decisión del gobierno de Eslovaquia de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el diplomático aseguró que “la cooperación internacional puede lograr una restauración pacífica de la democracia, la prosperidad económica y el estado de derecho en Venezuela”.

Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, Ivan Korcok, explicó que la decisión se debió a las últimas acciones hostiles del régimen de Nicolás Maduro hacia la UE.

Another freedom loving country standing up for the Venezuelan people.

Today Slovakia recognized @jguaido as Interim President of Venezuela. International cooperation can bring about a peaceful restoration of democracy, economic prosperity and rule of law in Venezuela. https://t.co/7Q4DV29uYh

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 1, 2020