Cuatro pasos que te permitirán abordar las microagresiones en el trabajo

Aumentar la conciencia sobre el impacto de estas microagresiones en el trabajo puede representar una oportunidad para ayudar a los gerentes a convertirse en líderes solidarios y eficaces.

Todos queremos sentirnos seguros en el trabajo. Pero muchos de nosotros terminamos sintiéndonos incómodos o heridos por las microagresiones . Intencionalmente o no, estas acciones pueden tener un impacto significativo en nuestro compromiso y bienestar general. Las microagresiones en el trabajo pueden ir en contra suya o de un compañero de equipo. Pero, ¿Cuándo está bien hablar? ¿Cómo abordar estas situaciones sin temor a perder su trabajo?

Por otro lado, acciones como una mujer blanca que agarra su bolso cuando entra en un ascensor con un hombre negro, una persona blanca que pide tocar el cabello de una persona negra o el voluntariado de un colega asiático para llevar arroz frito a un picnic de la empresa son ejemplos cotidianos de microagresiones en el lugar de trabajo. Sin embargo, ya sea intencional o no, la comunicación a una persona o un grupo de desaires hostiles, despectivos o negativos, que tienen que ver con la raza, el género, la orientación sexual y la religión, ha pasado en gran medida desapercibida y no se denuncia.

Desafortunadamente, a menudo toman por sorpresa a las víctimas cuando menos lo esperan. Por lo general, se presentan en forma de comentarios aparentemente inocentes de alguien que podría no ser consciente del impacto que sus palabras tienen en un colega. Por ejemplo, en un contexto de las sociedades norteamericanas o europeas. Si una persona blanca le dice a una mujer negra: "¡Eres realmente bonita!" Luego, después de conocerla un poco más, la persona dice: "¡Oh, Dios mío, tú también eres tan inteligente!" sugeriría que una mujer negra no puede ser bonita e inteligente a la vez.

Las microagresiones generalmente provienen de un lugar de ignorancia. En su espacio seguro recién creado, deberá fomentar conversaciones abiertas y sinceras en las que el agresor y el objetivo puedan compartir su versión de los hechos. Los guiones predeterminados para cada parte pueden hacer este proceso mucho más fácil al incluir declaraciones cuidadosamente redactadas como: "No creo que lo supieras, pero lo que dijiste fue ofensivo para mí, y creo que podrías haberlo expresado mejor de esta forma..."

Los empleados afectados por microagresiones no siempre se sienten seguros al expresar sus verdaderos pensamientos y experiencias. Podría hacerlos sentir incómodos o temerosos de represalias por hablar. Crear un espacio en el que se fomenten las conversaciones abiertas, donde los empleados puedan sentirse psicológicamente seguros y protegidos de las microagresiones, debe ser su punto de partida.

Tener estas declaraciones preparadas con anticipación puede ayudar a cada persona a comunicarse utilizando el idioma correcto. Esta sencilla herramienta puede ayudar a evitar una situación aún peor con una nueva serie de deslices o desaires intencionales. Contar historias puede ser otra forma poderosa de evocar emociones y permitir que las personas vean lo hiriente que puede ser un comentario improvisado para sus colegas.

Las historias compartidas ayudan a educar a los empleados que quizás no estén familiarizados con las microagresiones. También eliminan la ignorancia de que las microagresiones necesitan para prosperar, por lo que puede comenzar a construir una cultura de empatía en su lugar de trabajo.

PASO TRES: HAGA LAS PREGUNTAS CORRECTAS

Al construir una cultura en la que las personas puedan sentirse seguras admitiendo que no saben algo, debes presentarte como una persona real, no como alguien que está a la defensiva o que intenta mostrar el mejor lado de lo que está sucediendo. Eso no sucede de la noche a la mañana y solo puede suceder cuando hay una práctica constante.